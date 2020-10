Lagarde prepara nuovi stimoli Recovery operativo senza ritardi

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Christinerimanda ancora l’aumento del programma di acquisto di obbligazioni di emergenza della Bce a dicembre, quando l’Eurotower avrà raccolto dati e avrà a disposizione nuove proiezioni. Nella riunione di oggi, il numero uno della Bce ha preso atto del deterioramento della situazione economica nell’Eurozona a causa della seconda ondata di Covid che sta costringendo le principali economie del Vecchio Continente ad intervenire per cercare d’invertire la curva epidemiologica dei contagi e hato, muovendo le aspettative degli operatori economici, per mettere mano alla propria politica monetaria in termini espansivi. Segui su affaritaliani.it