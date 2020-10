La vita davanti a sé: trailer del film Netflix con Sophia Loren (Di giovedì 29 ottobre 2020) Disponibile un trailer di La vita davanti a sé, un nuovo dramma che segna il ritorno alla recitazione di Sophia Loren dopo una pausa di 10 anni. La trama vede l’iconica attrice nei panni di una sopravvissuta all’Olocausto che gestisce un asilo per bambini in cui accoglie un ragazzino di 12 anni come favore ad un amico. La trama ufficiale: Nella colorata città portuale italiana di Bari, l’orfano senegalese di 12 anni Momo (l’esordiente Ibrahima Gueye) ha l’ambizione di fare fortuna nel mondo sotterraneo dei vicoli ombrosi della città. Un giorno, ruba una borsa all’anziana Madame Rosa (Sophia Loren), una sopravvissuta all’Olocausto che si guadagna da vivere crescendo i figli delle prostitute con cui un tempo ... Leggi su cineblog (Di giovedì 29 ottobre 2020) Disponibile undi Laa sé, un nuovo dramma che segna il ritorno alla recitazione didopo una pausa di 10 anni. La trama vede l’iconica attrice nei panni di una sopravvissuta all’Olocausto che gestisce un asilo per bambini in cui accoglie un ragazzino di 12 anni come favore ad un amico. La trama ufficiale: Nella colorata città portuale italiana di Bari, l’orfano senegalese di 12 anni Momo (l’esordiente Ibrahima Gueye) ha l’ambizione di fare fortuna nel mondo sotterraneo dei vicoli ombrosi della città. Un giorno, ruba una borsa all’anziana Madame Rosa (), una sopravvissuta all’Olocausto che si guadagna da vivere crescendo i figli delle prostitute con cui un tempo ...

Disponibile un trailer di La vita davanti a sé, un nuovo dramma che segna il ritorno alla recitazione di Sophia Loren dopo una pausa di 10 anni. La trama vede l’iconica attrice nei panni di una ...

Sophia Loren torna al cinema dopo anni con La vita davanti a sé: «Avevo bisogno di stare con i miei figli e vederli crescere»

Sophia Loren torna al cinema, dopo undici anni da Nine di Rob Marshall, con La vita davanti a sé, diretta dal figlio Edoardo Ponti. In collegamento dal salotto di casa la diva d’altri tempi ha ...

