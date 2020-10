«La vita davanti a sé» | il film con Sophia Loren è un inno alla fratellanza e alla commozione

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Certi dolori hanno la residenza negli occhi di chi li ha toccati con mano ed è per questo che, quando uno sguardo riconosce quella sofferenza perché simile alla propria, scatta una scintilla potente e fiammante, resistente a qualsiasi dilatazione del tempo e della storia. È quello che succede a Madame Rosa, ebrea ed ex prostituta che ospita nella sua casa bambini in difficoltà, e al piccolo Momò, il ragazzo di origini senegalesi che, suo malgrado, si troverà a vivere sotto lo stesso tetto della signora che pochi giorni prima aveva tentato di derubare. Il rapporto tra una donna adulta e un ragazzino straniero, già portato sulla scena da Gena Rowlands e da John Adames in Una notte d’estate, rivive ancora più intensamente oggi ne La vita davanti a sé, l’ultimo film di Edoardo Ponti che dirige sua madre, Sophia Loren, per la terza volta nella sua carriera. La storia, potente ed evocativa, arriva su Netflix il 13 novembre, accompagnata non solo dalla curiosità di vedere una diva del cinema tout court convertirsi alla piattaforma digitale, ma anche dalla gioia di tutti i lettori che hanno amato il romanzo di Romain Gary al quale il film è ispirato. https://www.youtube.com/watch?v=En1jkf34xjc&t=2s