La visione di Enrico Mattei e la sicurezza nazionale

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il 27 ottobre 1962moriva in circostanze ancora non del tutto chiarite e per responsabilità ancora per molti versi oscure. Il 27 ottobre 2020, anniversario della sua scomparsa, l’importanza della suadella politica energetica italiana è ancora, se non più, drammaticamente attuale per il sistema tecnologico della. Il tema non riguarda soltanto la protezione del sistema energia a livello di infrastruttura, ma anche, e soprattutto, quello dell’approvvigionamento delle risorse per garantire il funzionamento dell’imponente complesso tecnologico del comparto. L’aumento della digitalizzazione dei processi di gestione delle funzioni essenziali per la sopravvivenza dello Stato attuata per mezzo delle ...