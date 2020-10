La videolettera di Riccardo Bocca | Sgarbi e il grottesco sonno della ragione

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ladi: 29 ottobre 2020 Carissimo Vittorio, le invio questaperché per l’ennesima volta lei si ritrova al centro di un vortice imbarazzante: addirittura rinviato a giudizio per associazione a delinquere, con l’accusa di avere autenticato opere d’arte false. Sia chiaro: saranno i giudici a decidere la sua sorte, esattamente come hanno fatto quando l’hanno condannata per falso e truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato per il suo assenteismo dai Beni culturali. Un brutto spettacolo, per uno che da sempre si è sempre definito paladino, invece, del bello. E però non è questo il punto. La questione, piuttosto, è la smania euforica con cui lei coltiva il peggio di sé. ...