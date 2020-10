La terna arbitrale di Feyenoord-Wolfsberger è positiva al coronavirus (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’arbitro Mykola Balakin e gli assistenti Skrypka e Shlonchak della federazione ucraina, che avrebbero dovuto arbitrare la sfida tra Feyenoord e Wolfsberger di Europa League, non lo faranno perché risultati positivi al coronavirus. L’UEFA ne ha ricevuto notizia ieri e ha comunicato al direttore di gara serbo Jovanovic la designazione in sostituzione, con gli assistenti Stojkovic e Mihajlovic. L'articolo La terna arbitrale di Feyenoord-Wolfsberger è positiva al coronavirus ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’arbitro Mykola Balakin e gli assistenti Skrypka e Shlonchak della federazione ucraina, che avrebbero dovuto arbitrare la sfida tradi Europa League, non lo faranno perché risultati positivi al. L’UEFA ne ha ricevuto notizia ieri e ha comunicato al direttore di gara serbo Jovanovic la designazione in sostituzione, con gli assistenti Stojkovic e Mihajlovic. L'articolo LadialilNapolista.

