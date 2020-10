La Stampa: Ronaldo l’ha sparata grossa, l’isolamento gli ha annebbiato le idee (Di giovedì 29 ottobre 2020) Su La Stampa, Paolo Brusorio commenta l’ultima esternazione di Cristiano Ronaldo, che ieri ha detto che “i tamponi sono una stronzata“. “Cristiano Ronaldo ha deciso di non dare più buoni consigli, ma solo cattivo esempio. Basta con flessioni e addominali a suggerire come definire i muscoli, via libera alla parola allora”. Una pericolosa deriva, scrive, visti i 240 milioni di followers e la situazione del nostro Paese. Il campione portoghese è ancora positivo al Covid e costretto a casa tra divano e cyclette, continua: “Niente sfida con il Barcellona, niente confronto con Messi, niente ribalta tv. Serviva un colpo da fenomeno per attirare l’attenzione, ma evidentemente ora che non c’è più il sole da prendere sulla terrazza con vista mondo, l’isolamento gli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Su La, Paolo Brusorio commenta l’ultima esternazione di Cristiano, che ieri ha detto che “i tamponi sono una stronzata“. “Cristianoha deciso di non dare più buoni consigli, ma solo cattivo esempio. Basta con flessioni e addominali a suggerire come definire i muscoli, via libera alla parola allora”. Una pericolosa deriva, scrive, visti i 240 milioni di followers e la situazione del nostro Paese. Il campione portoghese è ancora positivo al Covid e costretto a casa tra divano e cyclette, continua: “Niente sfida con il Barcellona, niente confronto con Messi, niente ribalta tv. Serviva un colpo da fenomeno per attirare l’attenzione, ma evidentemente ora che non c’è più il sole da prendere sulla terrazza con vista mondo, l’isolamento gli ...

napolista : La Stampa: #Ronaldo l’ha sparata grossa, l’isolamento gli ha annebbiato le idee Il portoghese ha dimenticato la sua… - irving_john : New reflexive verb in Italian. Negativizzarsi – to pass from Covid-positive to Covid-negative. La Stampa today: “[R… - lucabaldassi : @heyjude_90 @queequeg1901 Tra l'altro, attenzione ad un aspetto: - Ronaldo parla esplicitamente di *PCR* (non di ta… - rizzia0 : ronaldo rosica perchè ossessionato da messi vuole vincere contro di lui sempre,oltere che l' uscita fatta è vergogn… - _LordJack : Un giornale e dei giornalisti seri avrebbero già condannato e stigmatizzato le parole di Ronaldo sul tampone. Un gi… -