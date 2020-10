La serata magica di Rashford: tripletta e doppio record eguagliando… Solskjaer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Notte di Champions League magica per Marcus Rashford che regala al suo Manchester United una vittoria importante nelle seconda giornata del girone di Coppa. L'attaccante inglese, entrando dalla panchina, ha segnato una tripletta nel 5-0 rifilato dai Red Devils al Lipsia.Rashford da recordcaption id="attachment 1043751" align="alignnone" width="565" Rashford (getty images)/captionCome ricorda Opta, Rashford è diventato il quinto giocatore della storia della Champions League capace di segnare una tripletta da subentrato. Ma per l'inglesino del Manchester United, contro il Lipsia sono bastati solo 27 minuti. Ed è questo il record che gli permette di essere l'unico ad esserci riuscito in così poco tempo. Gli altri ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 ottobre 2020) Notte di Champions Leagueper Marcusche regala al suo Manchester United una vittoria importante nelle seconda giornata del girone di Coppa. L'attaccante inglese, entrando dalla panchina, ha segnato unanel 5-0 rifilato dai Red Devils al Lipsia.dacaption id="attachment 1043751" align="alignnone" width="565"(getty images)/captionCome ricorda Opta,è diventato il quinto giocatore della storia della Champions League capace di segnare unada subentrato. Ma per l'inglesino del Manchester United, contro il Lipsia sono bastati solo 27 minuti. Ed è questo ilche gli permette di essere l'unico ad esserci riuscito in così poco tempo. Gli altri ...

