La seconda ondata di Covid fa richiudere l’Europa: il ritorno al lockdown di Francia e Germania e le strette degli altri Paesi (Di giovedì 29 ottobre 2020) I due principali Paesi europei tornano in lockdown. La Francia da venerdì, la Germania dal 2 novembre. E con loro tutta l’Europa aumenta la stretta, tra coprifuochi e chiusure regionali, in un tentativo disperato di frenare la seconda ondata di coronavirus, che sta colpendo indiscriminatamente il Vecchio Continente dalla Svezia alla Spagna, dal Belgio alla Gran Bretagna. Se l’ultimo Dpcm approvato dal governo sembrava solo pochi giorni fa una fuga in avanti rispetto alle misure prese dalle altre cancelliere europee, in pochi giorni Parigi e Berlino hanno optato per restrizioni che ricordano da vicino il periodo di marzo e aprile. E ora altri Paesi annunciano di voler seguire l’esempio, mentre per il momento il premier Giuseppe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) I due principalieuropei tornano in. Lada venerdì, ladal 2 novembre. E con loro tutta l’Europa aumenta la stretta, tra coprifuochi e chiusure regionali, in un tentativo disperato di frenare ladi coronavirus, che sta colpendo indiscriminatamente il Vecchio Continente dalla Svezia alla Spagna, dal Belgio alla Gran Bretagna. Se l’ultimo Dpcm approvato dal governo sembrava solo pochi giorni fa una fuga in avanti rispetto alle misure prese dalle altre cancelliere europee, in pochi giorni Parigi e Berlino hanno optato per restrizioni che ricordano da vicino il periodo di marzo e aprile. E oraannunciano di voler seguire l’esempio, mentre per il momento il premier Giuseppe ...

carlaruocco1 : #Salvini a giugno 'Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus'. Le sue profezie estive non si sono avverate e o… - SkyTG24 : Coronavirus, infermieri e medici stremati. La foto simbolo della seconda ondata - dellorco85 : 2 mesi fa grandi lotte su discoteche e prostatite. Ora tutti 'seconda ondata era nota, bisognava fare...'… - FiammaFrancesca : Tra le cause principali della seconda ondata in Francia la gestione della riapertura dopo il primo #lockdown e la d… - EroeSemantico : Ricordate che già a marzo si parlava di chiusure periodiche a seconda dell’andamento dei contagi. Si diceva chiaram… -

Ultime Notizie dalla rete : seconda ondata Covid, scienziati e politici: ecco chi ha chiuso gli occhi sulla seconda ondata la Repubblica Covid, focolaio all’ospedale di Treviglio: tamponi a tutti, Cardiologia chiusa per 12 ore

Un focolaio di Covid-19 nella Cardiologia dell’ospedale di Treviglio dove tre ricoverati hanno presentato i sintomi del coronavirus. L’immediato controllo a tappeto sul reparto ha portato alla ...

Partita iva: contributi a fondo perduto e bonus. Chi li avrà

In arrivo con il Decreto Ristori, nuovi contributi a fondo perduto, bonus, proroga di REM e CIGS, anche per chi ha la partita iva. Ecco i dettagli.

Un focolaio di Covid-19 nella Cardiologia dell’ospedale di Treviglio dove tre ricoverati hanno presentato i sintomi del coronavirus. L’immediato controllo a tappeto sul reparto ha portato alla ...In arrivo con il Decreto Ristori, nuovi contributi a fondo perduto, bonus, proroga di REM e CIGS, anche per chi ha la partita iva. Ecco i dettagli.