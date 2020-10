La Scelta – The Choice: trailer del film breve con Cristina Donadio su Rai Play dal 31 ottobre (Di giovedì 29 ottobre 2020) In occasione del Mese Della Prevenzione del Tumore al Seno arriva in esclusiva su Rai Play il prossimo 31 ottobre La Scelta – The Choice, un film breve diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo e interpretato dalla Cristina Donadio. la Sciànel della serie tv Gomorra, con Gina Amarante e Anna Brancati. La trama ufficiale: “La Scelta” è una favola moderna, ispirata alla storia vera dell’attrice Cristina Donadio. Una donna si muove pensierosa su un set cinematografico; non riesce a mantenere lucidi i pensieri, come se fosse risucchiata al centro della Terra. In questa giornata particolare, il giorno del controllo, torna indietro nel tempo a quando, da giovane, una zingara le ... Leggi su cineblog (Di giovedì 29 ottobre 2020) In occasione del Mese Della Prevenzione del Tumore al Seno arriva in esclusiva su Raiil prossimo 31La– The, undiretto da Giuseppe Alessio Nuzzo e interpretato dalla. la Sciànel della serie tv Gomorra, con Gina Amarante e Anna Brancati. La trama ufficiale: “La” è una favola moderna, ispirata alla storia vera dell’attrice. Una donna si muove pensierosa su un set cinematografico; non riesce a mantenere lucidi i pensieri, come se fosse risucchiata al centro della Terra. In questa giornata particolare, il giorno del controllo, torna indietro nel tempo a quando, da giovane, una zingara le ...

