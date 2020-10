La rivolta anomala di Milano che unisce anarchici e neofascisti contro le chiusure | «Ecco perché | chiamati dalla destra | abbiamo risposto sì»

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)Nessuna rivendicazione. Nessuna sigla, nessun comunicato, nessun messaggio. Neanche un post su qualche social. A pochi giornimanifestazione che ha attraversato, quel corteo fatto di fumogeni, bombe carte e molotov non ha ancora una firma. Restano solo 28 persone denunciate. Una dinamica. La Procura diha aperto un fascicolo per chiarire cosa è successo in quelle due ore tra le 20.30 e le 22.30 nelle strade tra Piazzale Loreto a Palazzo della Regione. Due ore che hanno visto sfilare insiemee gruppi di, commercianti, ultras delle curve milanesi e ragazzi delle periferie. Quasi metà dei manifestanti denunciati sono minorenni e molti sono immigrati di seconda ...