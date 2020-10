La Quadriennale si chiama «Fuori»

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 30 ottobre 2020) In un mondo che va progressivamente chiudendosi, accartocciandosi su se stesso escludendo ogni presenza e lasciando intatto solo il «rifugio casa», lad’arte 2020 invece si apre, snodandosi in trentacinque sale del Palazzo delle Esposizioni, raccogliendo su di sé l’atmosfera sospesa e un po’ allucinata di Roma e sfidando la sorte di un lockdown non impossibile. Soprattutto, si apre all’insegna di una parola divenuta impronunciabile, nemica del proprio pensarsi al sicuro:. È QUESTO IL TITOLO, infatti, con il … Continua L'articolo Lasi» proviene da il manifesto.