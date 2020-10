La Puglia chiude le scuole: "Qui contagi pesantissimi" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nino Materi Emiliano: "Scelta difficile". Dalla Campania alla Lombardia, dove torna la didattica a distanza Chissà se la ministra Azzolina ha già pronta anche una lettera di «reprimenda» da indirizzare al governatore Michele Emiliano. Il presidente della Regione Puglia ieri infatti ha preso una decisione choc: «chiudere le scuole di ogni ordine e grado». A scatenare il dissenso (ingiustificato) della responsabile della Pubblica istruzione erano bastati, nei giorni scorsi, i provvedimenti decisamente più soft dei governatori De Luca (Campania) e Fontana (Lombardia) che avevano anch'essi optato per la didattica a distanza (Dad) ma con forme decisamente meno draconiane rispetto a quelle decise ieri da Emiliano. «Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nino Materi Emiliano: "Scelta difficile". Dalla Campania alla Lombardia, dove torna la didattica a distanza Chissà se la ministra Azzolina ha già pronta anche una lettera di «reprimenda» da indirizzare al governatore Michele Emiliano. Il presidente della Regioneieri infatti ha preso una decisione choc: «re ledi ogni ordine e grado». A scatenare il dissenso (ingiustificato) della responsabile della Pubblica istruzione erano bastati, nei giorni scorsi, i provvedimenti decisamente più soft dei governatori De Luca (Campania) e Fontana (Lombardia) che avevano anch'essi optato per la didattica a distanza (Dad) ma con forme decisamente meno draconiane rispetto a quelle decise ieri da Emiliano. «Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di ...

fanpage : Coronavirus, la Puglia chiude tutte le scuole. Emiliano: “Aumento contagi è colpa della riapertura” - GianlucaVacca : La #Francia chiude tutto ma non le scuole, la #Puglia invece solo le scuole. Incomprensibile, irragionevole, uno sc… - TgLa7 : #Covid: @micheleemiliano chiude tutte le #scuole in #Puglia, eccezione solo per le scuole per l'infanzia - zazoomblog : La Puglia chiude le scuole: Qui contagi pesantissimi - #Puglia #chiude #scuole: #contagi - domenicabestial : RT @OrNella645587: @carlakak Da domani chiude le scuole in Puglia Dite all'#imbecille che Macron ha chiuso tutto tranne le scuole -