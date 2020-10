La prima foto che ha aperto l’era di Instagram ritraeva un cane e..: ecco la risposta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il concorrente Valerio vola alla tredicesima domanda di ‘Chi vuol essere milionario’ che vale ben 150 mila euro. Una cavalcata trionfale la sua, ecco la domanda che può portarlo verso il milione, massima vincita del gioco. Dieci anni fa veniva caricata una foto che apriva la rivoluzionaria era di un nuovo social Instagram. ritraeva un cane e, ecco le quattro opzioni: una macchina fotografica, un piede femminile, una pallina da tennis ed un occhio truccato. La risposta è la B, un piede femminile. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il concorrente Valerio vola alla tredicesima domanda di ‘Chi vuol essere milionario’ che vale ben 150 mila euro. Una cavalcata trionfale la sua,la domanda che può portarlo verso il milione, massima vincita del gioco. Dieci anni fa veniva caricata unache apriva la rivoluzionaria era di un nuovo socialune,le quattro opzioni: una macchinagrafica, un piede femminile, una pallina da tennis ed un occhio truccato. Laè la B, un piede femminile.

Ma quale fu la prima foto mai postata sul social che tutti abbiamo poi imparato a conoscere? Ve lo sveliamo noi: era il 16 luglio 2010 e la foto che inaugurò Instagram fu quella di... Un cane e ...

