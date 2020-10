La nemesi di Salvini | quello che mangia in diretta tv contestato anche dai ristoratori

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) L’errore sta nel ritenerlo un politico, che ragiona da politico, che agisce da politico, mentre Matteoè solo un influencer, che infila delle serie ragguardevoli di stecche, che annusa il vento e che immagina la sua posizione semplicemente all’opposto rispetto alle decisioni del governo. Come se fare opposizione sia sbattere i piedi, dire no no no e ripetere che il pallone è suo e che alla fine non si gioca, se non si gioca come dice lui. Così accade che, se lo spazio vuoto diventadei No Mask o dei negazionisti, lui ci si butta subito dentro, analizzando i logaritmi dei social e proponendosi come padre adottivo di temi che infiammano la rete. Non è nemmeno un influencer, a pensarci bene, nemmeno: un influencer piazza un prodotto e invece ...