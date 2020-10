La modella Youma Diakite diventa mamma a 49 anni

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Lataper la seconda volta a 49. L’ex protagonista dell’Isola dei Famosi ha infatti annunciato su Instagram l’arrivo di una bambina di cui non ha ancora svelato il nome. Sui socialha postato alcune tenere foto, scrivendo: “E poi sei arrivata tu a dare un senso a questo 2020 pieno di paure, incertezze e dolore. Sei un piccolo germoglio di speranza in mezza ad una natura ostile. Il mio cuore trasborda di amore e felicità. Benvenuta principessa mia”. Lo scorso giugno laaveva annunciato di essere incinta, svelando la sua gioia per una maternità alla soglia dei 50. “Non pensavo potesse essere possibile, penso che sia un ...

Ultime Notizie dalla rete : modella Youma

Fiocco rosa per Youma Diakite: la ex modella maliana nota per una breve partecipazione all'Isola dei Famosi è diventata mamma per la seconda volta all'età di 49 anni. Lei e il compagno ...Youma Diakite, modella e attrice di origini maliane che ha partecipato a diversi programmi della nostra televisione come Ballando con le stelle, Resto Umile World Show e L’Isola dei famosi, racconta a ...