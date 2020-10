(Di giovedì 29 ottobre 2020) LaZan sull’omotransfobia. Espulso Sgarbi. ROMA – LaZan sull’omotransfobia. A Montecitorio si sta discutendo del ddl voluto fortemente dall’esponente democratico. Si tratta di un provvedimento che è composto da dieci(i) che riguardano la prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere edisabilità. Nel testo è previsto anche l’introduzione della ...

gennaromigliore : Alla Camera abbiamo appena approvato l’emendamento presentato da @LisaNoja che estende la Legge Zan contro l’… - Azione_it : 'Benché il testo sia decisamente migliorabile, Azione voterà a favore della legge Zan contro l'#omofobia. È giusto… - amnestyitalia : Il disegno di legge “Zan” torna in aula: al paese serve una risposta immediata e ferma ai crimini d’odio e alle pra… - NewsMondo1 : La legge Zan sull’omotransfobia alla Camera, approvati i primi cinque articoli - Ernesto29296958 : Con la legge Zan sarà «il far west dell'odio» -

Sono stati approvati alla Camera nella serata del 28 ottobre i primi cinque articoli della legge Zan sull’omotransfobia, la misoginia e le discriminazioni verso i disabili. In totale il ddl è composto ...La youtuber critica i sabotatori della legge contro l'omobitransfobia: "Cercano aghi nel pagliaio per non farla approvare".