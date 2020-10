La leader di Fratelli d'Italia contro il Premier: "Si crede il Re Sole" (Di giovedì 29 ottobre 2020) La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha duramente attaccato il Premier Giuseppe Conte Giorgia Meloni: “Conte guardi in faccia le persone che chiedono aiuto” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ladid'Giorgia Meloni ha duramente attaccato ilGiuseppe Conte Giorgia Meloni: “Conte guardi in faccia le persone che chiedono aiuto” su Notizie.it.

Gandalf1948 : Forza Giorgia......sorpasso in curva! Conte e Meloni vicinissimi: sondaggio-ribaltone, la leader di Fratelli d'Ita… - MondoVistoDaQui : RT @LucillaMasini: 'Ndrangheta. Ennesimo arresto di un esponente di Fratelli D'Italia. Sono Giorgia Sono cristiana Sono una leader che d… - lostarec : la leader del partito Giorgia Meloni ebbe a dichiarare “Ribadiamo con assoluta fermezza che in Fratelli d’Italia no… - Marzius821 : Ma i deputati di fratelli d'Italia urlano tutti per somigliare alla loro leader? madonna oh - LobbaLuisa : RT @LucillaMasini: 'Ndrangheta. Ennesimo arresto di un esponente di Fratelli D'Italia. Sono Giorgia Sono cristiana Sono una leader che d… -