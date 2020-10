La Juventus non può nulla contro il Barcellona, Pirlo: “Molti giocatori al debutto in Champions, eravamo contati” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Questa sconfitta ci servirà per crescere in una stagione di costruzione per la Juve. Abbiamo molti ragazzi giovani al debutto in Champions Leahue ed è normale soffrire contro il Barcellona“. Così Andrea Pirlo in conferenza stampa dopo la sconfitta dei suoi contro i blaugrana. “C’è anche molta stanchezza – aggiunge il mister bianconero – visto che non abbiamo tanti giocatori e non possiamo fare tanto turnover”. Proprio alla vigilia della gara contro gli spagnoli era infatti arrivata la conferma che Cristiano Ronaldo fosse ancora positivo al Covid. L'articolo La Juventus non può nulla contro il Barcellona, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Questa sconfitta ci servirà per crescere in una stagione di costruzione per la Juve. Abbiamo molti ragazzi giovani alinLeahue ed è normale soffrireil“. Così Andreain conferenza stampa dopo la sconfitta dei suoii blaugrana. “C’è anche molta stanchezza – aggiunge il mister bianconero – visto che non abbiamo tantie non possiamo fare tanto turnover”. Proprio alla vigilia della garagli spagnoli era infatti arrivata la conferma che Cristiano Ronaldo fosse ancora positivo al Covid. L'articolo Lanon puòil, ...

OptaPaolo : 2 - La #Juventus non tentava al massimo due tiri in casa in un primo tempo di #ChampionsLeague dal dicembre 2009, c… - capuanogio : La #Juventus ha concluso la partita con il #Barcellona senza effettuare nemmeno un tiro in porta. In… - juventusfc : E a proposito di grande partita... se non potete vederla, tutti sulla nostra APP ?? per il commento audio LIVE! ????… - ilfattovideo : La Juventus non può nulla contro il Barcellona, Pirlo: “Molti giocatori al debutto in Champions, eravamo contati” - GoalItalia : La Juve non ha creduto in lui: oggi Beltrame si riscatta in Bulgaria ????????? #RomaCSKASofia ??… -