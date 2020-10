La donna colpita a Nizza prima di morire: "Dite a miei figli che li amo" (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Dite ai miei figli che li amo”: queste le ultime parole prima di morire della donna morta in un bar dove si era rifugiata dopo essere stata colpita alla gola dal killer della chiesa di Notre-Dame a Nizza. Lo hanno riferito testimoni a BFM-TV. La donna, secondo quanto si apprende, è stata colpita gravemente alla gola dall’aggressore, che non è riuscito a decapitarla.Le vittime dell’attentato nella chiesa di Notre-Dame a Nizza sono 3, due donne e un uomo, secondo quanto confermano fonti della polizia a BFM-TV. Le due persone morte all’interno della cattedrale sono state “sgozzate” o “decapitate”, secondo le diverse fonti. Una terza ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) “aiche li amo”: queste le ultime paroledidellamorta in un bar dove si era rifugiata dopo essere stataalla gola dal killer della chiesa di Notre-Dame a. Lo hanno riferito testimoni a BFM-TV. La, secondo quanto si apprende, è statagravemente alla gola dall’aggressore, che non è riuscito a decapitarla.Le vittime dell’attentato nella chiesa di Notre-Dame asono 3, due donne e un uomo, secondo quanto confermano fonti della polizia a BFM-TV. Le due persone morte all’interno della cattedrale sono state “sgozzate” o “decapitate”, secondo le diverse fonti. Una terza ...

“Dite ai miei figli che li amo”: queste le ultime parole prima di morire della donna morta in un bar dove si era rifugiata dopo essere stata colpita alla gola dal killer della chiesa di Notre-Dame a ...

Attentato a Nizza, tre morti e una donna decapitata nella chiesa di Notre-Dame. FOTO

