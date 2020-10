La curva del Covid non rallenta. Siamo a 25mila contagi al giorno. La Lombardia fuori controllo: solo ieri 7.558 nuovi casi. Preoccupano anche Piemonte e Campania (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ennesimo bollettino di guerra dal ministero della Salute: 24.991 nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, quasi 200 mila tamponi e 205 morti. In aumento dunque i nuovi casi, il giorno precedente ne sono stati registrati 21.994. Mentre in leggera diminuzione il numero delle vittime: erano 221 due giorni fa. Resta stabile al 12,5 per cento il rapporto tra test effettuati e nuovi positivi. La situazione negli ospedali, invece, desta non poca preoccupazione. I pazienti attualmente ricoverati con sintomi sono 14.981 (+1.026), quelli in terapia intensiva sono 1.536 (+125). Numeri che non si vedevano dal 14 marzo. Per il terzo giorno consecutivo, quindi, i nuovi ricoveri superano quota mille. In totale salgono a 589.766 i cittadini ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ennesimo bollettino di guerra dal ministero della Salute: 24.991da-19 nelle ultime 24 ore, quasi 200 mila tamponi e 205 morti. In aumento dunque i, ilprecedente ne sono stati registrati 21.994. Mentre in leggera diminuzione il numero delle vittime: erano 221 due giorni fa. Resta stabile al 12,5 per cento il rapporto tra test effettuati epositivi. La situazione negli ospedali, invece, desta non poca preoccupazione. I pazienti attualmente ricoverati con sintomi sono 14.981 (+1.026), quelli in terapia intensiva sono 1.536 (+125). Numeri che non si vedevano dal 14 marzo. Per il terzoconsecutivo, quindi, iricoveri superano quota mille. In totale salgono a 589.766 i cittadini ...

lorepregliasco : Una buona notizia: la curva cresce ed è ai livelli del 9 marzo, ma sale con minore ripidità rispetto alla prima ond… - Tg3web : 'La curva dei contagi è in rapido aumento', spiega, durante un question time a Montecitorio, il presidente del Cons… - Corriere : «Se la curva non si piega rischiamo il collasso del sistema sanitario e dell’economia e la tenuta sociale del Paese… - il_murz : Io: Ascolterò la scienza per avere informazioni chiare, che non siano sparate a caso. Infettivologo in tv: 'Da una… - SonkyK : RT @MPenikas: LN Rischio alto, misure inevitabili. Conte rivendica la stretta. La curva del Covid non rallenta. Siamo a 25mila contagi al g… -

Ultime Notizie dalla rete : curva del La curva del contagio continua a impennarsi: 2.872 nuovi casi, il 55% ha sintomi http://gazzettadalba.it/ Conte alla Camera: «Siamo allo scenario di tipo 3»

Nelle parole del premier, la consapevolezza che si tratta di «misure severe» ma «necessarie per contenere i contagi. Diversamente la curva epidemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano» ...

Covid e lockdown, bisognava davvero chiudere bar e ristoranti? La simulazione sugli effetti del dpcm

Il fisico e ricercatore torinese Ferretti: «Dobbiamo abbassare l’indice Rt, raddoppiare i posti in terapia intensiva non è sufficiente». Ecco quando vedremo gli effetti delle chiusure ...

Nelle parole del premier, la consapevolezza che si tratta di «misure severe» ma «necessarie per contenere i contagi. Diversamente la curva epidemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano» ...Il fisico e ricercatore torinese Ferretti: «Dobbiamo abbassare l’indice Rt, raddoppiare i posti in terapia intensiva non è sufficiente». Ecco quando vedremo gli effetti delle chiusure ...