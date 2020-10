La crisi del cinema | calo di incassi al botteghino dell’85% | “Abbiamo investito in protocolli di sicurezza ma è stato vano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Cinquanta milioni di spettatori in meno rispetto al 2019 e undialdell’85 per cento. L’annus horribilis delitaliano è fotografato dai dati forniti da Anica, Associazione Nazionale Industrietografiche Audiovisive Multimediali, che rappresenta produttori e distributori. Dopo il lockdown, le sale avevano riaperto il 15 giugno, in piena stagione estiva, quando la programmazione si dirada e solitamente moltichiudono per ferie. E con l’arrivo dell’autunno – e il ritorno delle grandi uscite – è arrivato anche il nuovo Dpcm, che fino al 24 novembre impone una decisa stretta alla vita sociale per limitare una curva dei contagi fuori controllo: niente cene fuori, niente palestra, niente serate al ...