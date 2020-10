La contessa dopo Tommaso insulta anche Maria Teresa: ‘E’ una rinco**ita’ (Di giovedì 29 ottobre 2020) Patrizia De Blanck ha perso la sua verve al Grande Fratello Vip 5 e negli ultimi giorni si è resa protagonista di alcune vicende davvero spiacevoli, che hanno persino spinto i social a chiedere la sua eliminazione. Solo ieri si era scatenata contro Tommaso Zorzi, invitandolo a spararsi. La contessa contro Maria Teresa: ‘E’ una rinco**nita’ Le uscite della contessa al GF VIP 5 non sono una novità, dapprima c’era stata la lite con la Orlando per una patatina, poi le offese verso Dayane Mello, a cui aveva detto di essere una selvaggia del Brasile. Sarà la noia, sarà l’insofferenza, sarà l’età, ma la contessa appare sempre più spenta e non perde occasione per sparlare male degli altri concorrenti in maniera ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 ottobre 2020) Patrizia De Blanck ha perso la sua verve al Grande Fratello Vip 5 e negli ultimi giorni si è resa protagonista di alcune vicende davvero spiacevoli, che hanno persino spinto i social a chiedere la sua eliminazione. Solo ieri si era scatenata controZorzi, invitandolo a spararsi. Lacontro: ‘E’ una rinco**nita’ Le uscite dellaal GF VIP 5 non sono una novità, dapprima c’era stata la lite con la Orlando per una patatina, poi le offese verso Dayane Mello, a cui aveva detto di essere una selvaggia del Brasile. Sarà la noia, sarà l’insofferenza, sarà l’età, ma laappare sempre più spenta e non perde occasione per sparlare male degli altri concorrenti in maniera ...

