La contessa de Blanck continua a sparare a zero contro Maria Teresa e Tommaso…Alle spalle…

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Grande Fratello ha pensato di movimentare le giornate dei concorrenti, anche in vista di Halloween, con degli scherzi da fare. Una occasione per impegnare il tempo anche in modo diverso ma a quanto pare non proprio a tutti i concorrenti, questa allegria piace…Ladenelle ultime ore non ha nascosto la sua insofferenza. Il problema è che invece che confrontarsi con i diretti interessati, ha sparlato alle loro spalle, risultando a volte anche molto cattiva. Tra l’altro, nel caso degli scherzi, di cui si sta tanto lamentando, dovrebbe prendersela con il GF che li ha proposti…E ci viene da dire che per fortuna in casa ci sono persone che si mettono in gioco, perchè se fossero tutti come lei, occupati solo a pensare a cosa mangiare a dormire, il pubblico che seguire il reality da casa non avrebbe nessun ...