La commissione britannica sui diritti umani ha condannato il Labour per antisemitismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) La commissione britannica sui diritti umani (Equality and Human Rights Commission) ha accusato il Labour, al termine di un’inchiesta durata mesi, di essere colpevole di «atti illegali di discriminazione e molestia» d’impronta antisemita. La commissione ha inoltre affermato di «aver identificato gravi carenze» nella leadership del partito nell’affrontare l’antisemitismo e che il partito ha avuto «processi inadeguati» per la gestione dei reclami. In particolare sotto la leadership di Jeremy Corbyn (2015-2020), esponente della sinistra radicale e sostenitore storico della causa palestinese. Il verdetto, contestato da Corbyn e dai suoi sostenitori, riconosce almeno in parte le ragioni di militanti e funzionari di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lasui(Equality and Human Rights Commission) ha accusato il, al termine di un’inchiesta durata mesi, di essere colpevole di «atti illegali di discriminazione e molestia» d’impronta antisemita. Laha inoltre affermato di «aver identificato gravi carenze» nella leadership del partito nell’affrontare l’e che il partito ha avuto «processi inadeguati» per la gestione dei reclami. In particolare sotto la leadership di Jeremy Corbyn (2015-2020), esponente della sinistra radicale e sostenitore storico della causa palestinese. Il verdetto, contestato da Corbyn e dai suoi sostenitori, riconosce almeno in parte le ragioni di militanti e funzionari di ...

christianrocca : La commissione britannica sui diritti umani ha condannato il Labour per antisemitismo - beniaminonatale : RT @Linkiesta: ++ La commissione britannica sui diritti umani ha condannato il Labour per antisemitismo ++ - Linkiesta : ++ La commissione britannica sui diritti umani ha condannato il Labour per antisemitismo ++ -

Ultime Notizie dalla rete : commissione britannica La commissione britannica sui diritti umani ha condannato il Labour per antisemitismo Linkiesta.it Gb: antisemitismo, commissione condanna il Labour

(ANSA) – LONDRA, 29 OTT – La commissione britannica sui diritti umani (Equality and Human Rights Commission) ha riconosciuto oggi il Labour, al termine di un’inchiesta durata mesi, colpevole di “!atti ...

GB: antisemitismo, Labour condannato

La commissione britannica sui diritti umani ha riconosciuto oggi il Labour, al termine di un'inchiesta durata mesi, colpevole di «atti illegali di ...

(ANSA) – LONDRA, 29 OTT – La commissione britannica sui diritti umani (Equality and Human Rights Commission) ha riconosciuto oggi il Labour, al termine di un’inchiesta durata mesi, colpevole di “!atti ...La commissione britannica sui diritti umani ha riconosciuto oggi il Labour, al termine di un'inchiesta durata mesi, colpevole di «atti illegali di ...