La chiusura delle scuole in Puglia diventa un caso: le ministre Azzolina e Bellanova contro Emiliano, Orlando e Franceschini lo difendono (Di giovedì 29 ottobre 2020) Michele Emiliano e il suo assessore alla Sanità Pier Luigi Leopalco da una parte, le ministre Lucia Azzolina e Teresa Bellanova dall’altra. Con il vice-segretario del Pd Andrea Orlando, sostenuto da Dario Franceschini, che si schiera con i primi. Oggetto del contendere: la chiusura di tutte le scuole in Puglia, a parte quelle dell’infanzia, decisa dal presidente della Regione. Che diventa bagarre politica, anche dentro il governo e le forze politiche che lo sostengono, nonostante il Dpcm parli chiaro sulla possibilità degli enti locali di attuare strette mirate in base al quadro epidemiologico. I portoni degli istituti scolastici resteranno chiusi da venerdì 30 ottobre, meno di quaranta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Michelee il suo assessore alla Sanità Pier Luigi Leopalco da una parte, leLuciae Teresadall’altra. Con il vice-segretario del Pd Andrea, sostenuto da Dario, che si schiera con i primi. Oggetto del contendere: ladi tutte lein, a parte quelle dell’infanzia, decisa dal presidente della Regione. Chebagarre politica, anche dentro il governo e le forze politiche che lo sostengono, nonostante il Dpcm parli chiaro sulla possibilità degli enti locali di attuare strette mirate in base al quadro epidemiologico. I portoni degli istituti scolastici resteranno chiusi da venerdì 30 ottobre, meno di quaranta ...

g_brescia : La chiusura delle #scuole decisa da @micheleemiliano e Lopalco è il fallimento della sanità pugliese. I numeri cita… - Radio3tweet : In quale delle sue opere Shakespeare inserirebbe i nostri governanti? Cosa pensa Carlo Goldoni della chiusura dei t… - ShooterHatesYou : Cosa dirà Conte per giustificare la chiusura delle palestre? Dirà di aver mandato quelli dei servizi segreti in inc… - matteogalass : Sbagliato dire che la chiusura delle scuole in presenza limiti il livello di apprendimento degli studenti. Infatti… - PonytaEle : RT @GiorgiaMeloni: Il Governo da una parte obbliga alla chiusura e bastona le attività dei cittadini perbene, dall'altra apre le porte dell… -