La Camera dei Deputati non ha attivato «un servizio mensa con orario 19-21» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mercoledì 28 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 27 ottobre 2020 su Facebook dal deputato della Lega Roberto Paolo Ferrari. Il post oggetto della nostra verifica contiene una fotografia di Roberto Fico nell'aula della Camera dei Deputati e lo screenshot di un sms che recita: «Dal lunedì al giovedì, presso i locali della ristorazione al piano Aula avrà luogo un servizio mensa con orario 19-21. Il servizio è attivo da oggi, 27 ottobre». Il post è accompagnato da un commento, scritto dal parlamentare leghista, in cui si legge: «I 5 Stelle ed i PD al governo chiudono i ristoranti alle 18 per tutti ...

