Si sente molto parlare di «banda larga» e «banda ultra larga», specialmente oggi che l'accesso a internet per lo smart working e la didattica a distanza è diventato fondamentale.Con la larghezza della banda si intende la quantità di dati che un canale può trasmettere in un certo lasso di tempo; tanto più aumenta la larghezza della banda, quanto più cresce la velocità di connessione a internet, di trasmissione dati e di utilizzo della rete in generale. In Italia, il governo ha dato via a un piano per integrare la banda ultra larga sul territorio italiano, fino a raggiungere almeno l'85% della cittadinanza. Questa strategia, approvata nel 2015, procede però a rilento e a oggi meno ...

Ultime Notizie dalla rete : banda larga La banda larga corre con Vodafone Panorama AgCom, ci siamo con il cosiddetto refarming della banda 700 MHz

ossia del processo che entro giugno 2022 porterà da un lato ad assegnare queste frequenze ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, dall’altro lato a conferire un nuovo assetto ...

Scuola, sanità e agricoltura: a Jolanda di Savoia la fibra spinge la rivoluzione digitale

La rete Ftth di Open Fiber diventa il pilastro per la didattica a distanza, i servizi di telemedicina e l’agritech. Il sindaco Pezzolato: “Tutte le amministrazioni italiane dovrebbero comprendere il v ...

