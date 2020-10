Koulibaly: “Con Ancelotti ero macchinoso. Gattuso mi ha detto le cose in faccia” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Koulibaly, dopo la vittoria in Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le parole del difensore del Napoli che lancia una stoccata a Carlo Ancelotti, ex allenatore degli azzurri: ” Ancelotti mi ha aiutato sotto tutti i punti di vista, ma fisicamente ero un po’ più macchinoso. Quest’anno sono tornato meglio grazie a Gattuso che mi ha chiesto di tornare al mio livello. Gattuso mi ha detto la verità in faccia. Ora provo a dare ciò che vuole la gente da me, so che le aspettative sono alte. La stagione è ancora lunga, ci sono tante partite e devo mantenere questo livello.” Foto: twitter Napoli L'articolo Koulibaly: “Con Ancelotti ero macchinoso. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020), dopo la vittoria in Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le parole del difensore del Napoli che lancia una stoccata a Carlo, ex allenatore degli azzurri: ”mi ha aiutato sotto tutti i punti di vista, ma fisicamente ero un po’ più. Quest’anno sono tornato meglio grazie ache mi ha chiesto di tornare al mio livello.mi hala verità in faccia. Ora provo a dare ciò che vuole la gente da me, so che le aspettative sono alte. La stagione è ancora lunga, ci sono tante partite e devo mantenere questo livello.” Foto: twitter Napoli L'articolo: “Conero. ...

