Kim Rossi Stuart | Fantaghirò? Allora mi sentivo molto cane come attore

Kim Rossi Stuart: "Fantaghirò? Allora mi sentivo molto cane come attore" (Di giovedì 29 ottobre 2020) In una recente intervista, Kim Rossi Stuart, che nella serie Fantaghirò ha interpretato Romualdo, ha raccontato come sia stata la sua esperienza in uno dei suoi primi ruoli di successo. Kim Rossi Stuart, che buona parte di noi ricorda come Romualdo di Fantaghirò, ha raccontato com'è stata la sua esperienza nella serie che gli ha fatto raggiungere il successo. Nella recente intervista di Donna moderna, l'attore Kim Rossi Stuart ha parlato anche di Fantaghirò, la celebre fiction televisiva ispirata alla fiaba di Italo Calvino, di cui hanno realizzato una serie animata e una miniserie di 5 puntate da circa 200 minuti ciascuna, divisa in due parti per ogni puntata. Nell'intervista "Romualdo" ha svelato che del ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 ottobre 2020) In una recente intervista, Kim, che nella serie Fantaghirò ha interpretato Romualdo, ha raccontatosia stata la sua esperienza in uno dei suoi primi ruoli di successo. Kim, che buona parte di noi ricordaRomualdo di Fantaghirò, ha raccontato com'è stata la sua esperienza nella serie che gli ha fatto raggiungere il successo. Nella recente intervista di Donna moderna, l'Kimha parlato anche di Fantaghirò, la celebre fiction televisiva ispirata alla fiaba di Italo Calvino, di cui hanno realizzato una serie animata e una miniserie di 5 puntate da circa 200 minuti ciascuna, divisa in due parti per ogni puntata. Nell'intervista "Romualdo" ha svelato che del ...

WeCinema : La Festa del Cinema di Roma: si chiude con 'Cosa sarà' di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart e 'Fuori era Primave… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Kim Rossi Stuart: 'Fantaghirò? Allora mi sentivo molto cane come attore' - ResiStefano : RT @RBcasting: 'Cosa Sarà' di Francesco Bruni dal 31 ottobre on demand. Con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pa… - Graficnovel : RT @RBcasting: 'Cosa Sarà' di Francesco Bruni dal 31 ottobre on demand. Con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pa… - carlopalomar : RT @RBcasting: 'Cosa Sarà' di Francesco Bruni dal 31 ottobre on demand. Con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Rossi Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, amore sul red carpet di Roma: le foto insieme Vanity Fair Italia Kim Rossi Stuart: "Fantaghirò? Allora mi sentivo molto cane come attore"

Nella recente intervista di Donna moderna, l'attore Kim Rossi Stuart ha parlato anche di Fantaghirò, la celebre fiction televisiva ispirata alla fiaba di Italo Calvino, di cui hanno realizzato ...

Il cinema di qualità riparte in streaming con #iorestoinsala

Le 40 sale cinematografiche del circuito si 'riaccendono' sul web. Si parte il 31 ottobre con Cosa sarà di Francesco Bruni seguito da Nomad - In cammino con Bruce Chatwin di Werner Herzog.

Nella recente intervista di Donna moderna, l'attore Kim Rossi Stuart ha parlato anche di Fantaghirò, la celebre fiction televisiva ispirata alla fiaba di Italo Calvino, di cui hanno realizzato ...Le 40 sale cinematografiche del circuito si 'riaccendono' sul web. Si parte il 31 ottobre con Cosa sarà di Francesco Bruni seguito da Nomad - In cammino con Bruce Chatwin di Werner Herzog.