Killer di Nizza sbarcato a Lampedusa, Macron: attacco terroristico islamista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Brahim A., il Killer che ha colpito nella chiesa di Nizza sbarcato a Lampedusa assieme ad altri migranti . La conferma delle modalit con cui il tunisino entrato in Europa arriva da fonti degli ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 29 ottobre 2020) Brahim A., ilche ha colpito nella chiesa diassieme ad altri migranti . La conferma delle modalit con cui il tunisino entrato in Europa arriva da fonti degli ...

matteosalvinimi : ????«IL KILLER DI #NIZZA È ARRIVATO DA LAMPEDUSA» @ECiotti - rtl1025 : ?? 'Dite ai miei figli che li amo': queste le ultime parole prima di morire della donna che ha perso la vita in un b… - Agenzia_Ansa : Attacco in cattedrale a #Nizza, tre morti. Il killer continuava a gridare 'Allah Akbar' FOTO - LA DIRETTA #ANSA - marco_sili : @Deputatipd @pdnetwork @EP_President Il killer di Nizza era in Italia il 9 ottobre. Dopo lo sbarco a Lampedusa, ide… - UtterMarcus : RT @Giorgiolaporta: Il killer della strage di #Nizza è arrivato col barcone da #Lampedusa. Sono questi i poveri ragazzi che scappano dalla… -