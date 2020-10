Kasia Smutniak contro la legge che vieta l’aborto in Polonia (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'attrice si è espressa, tramite un post su instagram, contro la sentenza della Corte Costituzionale che ha reso illegale l'aborto in Polonia. L'articolo Kasia Smutniak contro la legge che vieta l’aborto in Polonia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'attrice si è espressa, tramite un post su instagram,la sentenza della Corte Costituzionale che ha reso illegale l'aborto in. L'articololachel’aborto inproviene da Gossip e Tv.

Fra le molte personalità del modo dello spettacolo che si sono schierate contro la decisione del governo polacco vi è Kasia Smutniak. L’attrice di origini polacche, conserva un fortissimo legame con ...

Kasia Smutniak difende il diritto all’aborto in Polonia: “Guardo il mio paese con orrore”

L’attrice e modella di origine polacca è intervenuta su Instagram mostrando vicinanza alle proteste che da giorni scuotono il Paese ...

