Kanye West risponde a Jennifer Aniston: "Anche Friends non era divertente" (Di giovedì 29 ottobre 2020) La star di Friends, Jennifer Aniston, ha dichiarato che votare per Kanye West non sarebbe affatto divertente ed il rapper ha scelto di rispondere alla "provocazione" dell'attrice. Kanye West ha risposto a Jennifer Aniston che, in una sua recente intervista a Vanity Fair, aveva fatto appello agli elettori americani invitandoli ad essere responsabili e quindi a non votare per il rapper, perché tale scelta non sarebbe affatto divertente. "Anche Friends non era divertente" ha twittato West, in un post poi cancellato. In questi giorni Jennifer Aniston si è esposta pubblicamente ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 ottobre 2020) La star di, ha dichiarato che votare pernon sarebbe affattoed il rapper ha scelto dire alla "provocazione" dell'attrice.ha risposto ache, in una sua recente intervista a Vanity Fair, aveva fatto appello agli elettori americani invitandoli ad essere responsabili e quindi a non votare per il rapper, perché tale scelta non sarebbe affatto. "non era" ha twittato, in un post poi cancellato. In questi giornisi è esposta pubblicamente ...

AllShadesOfMe : Jennifer Aniston: “Non è divertente votare per Kanye West”, la replica del rapper - luca42623172 : Oggi sono in vena di tweet , mi sento kanye west e il suo record di 100+ tweet in una sola ora - BoYPAOLOfck12 : Qualche giorno fa era il compleanno di quest’album. Tanti ricordi attaccati a quest’opera. Grazie Kanye West. - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: ANISTON VS KANYE WEST CANDIDATO ALLA PRESIDENZA USA – LA REPLICA: ‘FRIENDS NON ERA DIVERTENTE' - mirkopioltini74 : RT @_DAGOSPIA_: ANISTON VS KANYE WEST CANDIDATO ALLA PRESIDENZA USA – LA REPLICA: ‘FRIENDS NON ERA DIVERTENTE' -

La star di Friends, Jennifer Aniston, ha dichiarato che votare per Kanye West non sarebbe affatto divertente ed il rapper ha scelto di rispondere alla "provocazione" dell'attrice. NOTIZIA di ...

Kim Kardashian, mega party per i 40 anni: sul web esplode la rabbia

Presente anche il marito Kanye West, che si è preso un giorno di pausa dalla campagna elettorale per raggiungere la moglie. Pare che tutti, prima di arrivare nella location, abbiano seguito un periodo ...

