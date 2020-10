Juventus | vicina la svolta per il contratto di Sarri

infoitsport : Juventus-Sarri: la risoluzione del contratto è sempre più vicina - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ? #Juventus - Sempre più vicina la risoluzione di #Sarri: nuovi contatti, le ultime di - MarcoGiordano6 : +++Aggiornamento #Sarri+++ Risoluzione vicina con la #Juventus, ma ambienti vicini sussurrano: 'Non deve sbagliare… - calciomercatoit : ? #Juventus - Sempre più vicina la risoluzione di #Sarri: nuovi contatti, le ultime di - ehirosu : @_treacherous_13 Io davvero non le capisco queste formazioni, anche perché poi Girelli ormai gioca prima punta nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus vicina

La separazione tra Maurizio Sarri e la Juventus sta per essere formalizzata anche dal punto di vista contrattuale. L’allenatore era stato esonerato lo scorso agosto in seguito alla vittoria in ...Secondo Sky Sport, domani potrebbe essere il giorno per la risoluzione del contratto tra Maurizio Sarri e la Juventus. Ancora non sarebbe stato raggiunto un accordo definitivo su tutto, ma le parti ...