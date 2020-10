Juventus sotto accusa | “La peggior Juve che si ricordi”

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La sconfitta di ieri sera non può lasciare tranquillo l’ambiente della. Contro il Barcellona si è vista una squadra pessimaparecchi punti di vista: Andrea Pirlo aveva optato per una squadra fisica che avrebbe affrontato una squadra più tecnica. Purtroppo la fisicità non si è vista, o meglio la si è vista a tratti, salvo poi sprecare quei pochi palloni tra i piedi che sono capitati agli interpreti scelti per la partita. Un pugile suonato, parevano i bianconeri, con i blaugrana che si sono divertiti a dettare i tempi del match fino al 91′. Allaè andata indubbiamente bene, come ha affermato ieri sera Fabio Capello dagli studi di Sky Sport: “Poteva finire 0-8”. Se la squadra di Koeman non fosse stata un ...