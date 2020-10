Juventus, Sconcerti pesante su Pirlo: “Le sue parole? Non quelle di un allenatore” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mario Sconcerti non ci va leggero giudicando le dichiarazioni di Andrea Pirlo in seguito alla sconfitta della sua Juventus contro il Barcellona. In fattispecie il giornalista, ai microfoni di calciomercato.com, ha messo pesantemente in dubbio le abilità dell’ex centrocampista come allenatore: “Le dichiarazioni di Pirlo nel dopo partita chiariscono tante cose. Non sono parole da allenatore della Juve, non sono proprio parole da allenatore. In pochi secondi hai ottenuto di offendere la società che non offre più campioni, non hai preso nessuno responsabilità sulla sconfitta, sei andato contro tutta la squadra che non sa trovare le posizioni in campo e hai infine offeso anche il buon senso delle persone con la storia della ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Marionon ci va leggero giudicando le dichiarazioni di Andreain seguito alla sconfitta della suacontro il Barcellona. In fattispecie il giornalista, ai microfoni di calciomercato.com, ha messomente in dubbio le abilità dell’ex centrocampista come allenatore: “Le dichiarazioni dinel dopo partita chiariscono tante cose. Non sonoda allenatore della Juve, non sono proprioda allenatore. In pochi secondi hai ottenuto di offendere la società che non offre più campioni, non hai preso nessuno responsabilità sulla sconfitta, sei andato contro tutta la squadra che non sa trovare le posizioni in campo e hai infine offeso anche il buon senso delle persone con la storia della ...

