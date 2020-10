Juventus, risoluzione Sarri: parti vicine ma non c’è l’accordo definitivo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tiene banco la risoluzione del contratto di Maurizio Sarri con la Juventus. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla questione Sarri e la Juventus potrebbero molto presto dirsi addio ufficialmente. Dialogo aperto tra l’allenatore e il club, che però non hanno ancora trovato un accordo definitivo. Ci sarebbero infatti alcune cose da risolvere a ostacolare una firma che in caso contrario sarebbe quasi scontata. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tiene banco ladel contratto di Mauriziocon la. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla questionee lapotrebbero molto presto dirsi addio ufficialmente. Dialogo aperto tra l’allenatore e il club, che però non hanno ancora trovato un accordo. Ci sarebbero infatti alcune cose da risolvere a ostacolare una firma che in caso contrario sarebbe quasi scontata. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

