Juventus, la dirigenza sta con Pirlo e appoggia il progetto (Di giovedì 29 ottobre 2020) I risultati della Juventus non sono quelli sperati, ma la dirigenza sta con Pirlo La sconfitta casalinga in Champions League contro il Barcellona è stata senza storie. La superiorità dei blaugrana sulla Juventus è stata evidente ed è stata ammessa anche da Andrea Pirlo. L'allenatore bianconero è incappato in un altro passo falso e ci sarebbe già chi lo mette in dubbio. Non la dirigenza però. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante i risultati non proprio positivi il club bianconero non avrebbe riserve su Pirlo e avrebbe appoggiato con coerenza e fermezza il suo progetto.

I risultati non sono ancora dei migliori, ma la dirigenza della Juventus avrebbe confermato la sua fiducia in Andrea Pirlo ...

