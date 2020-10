Juventus, Chiesa in conferenza stampa: data, orario e diretta tv della presentazione (Di giovedì 29 ottobre 2020) Federico Chiesa parlerà in conferenza stampa per la sua presentazione da nuovo giocatore della Juventus: ecco la data, l’orario e le indicazioni sulla diretta tv e streaming. L’esterno bianconero, prelevato a settembre dalla Fiorentina, risponderà alle domande dei cronisti alle ore 14 di venerdì 30 ottobre: la diretta tv è prevista su JTV, probabilmente si collegherà anche Sky Sport 24 in diretta o differita. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Federicoparlerà inper la suada nuovo giocatore: ecco la, l’e le indicazioni sullatv e streaming. L’esterno bianconero, prelevato a settembre dalla Fiorentina, risponderà alle domande dei cronisti alle ore 14 di venerdì 30 ottobre: latv è prevista su JTV, probabilmente si collegherà anche Sky Sport 24 ino differita.

capuanogio : L'analisi della posizione dei giocatori della #Juventus ogni 15 minuti in #JuveBarca: dopo la prima mezz'ora l'ampi… - JuventusTV : On demand le parole dei protagonisti dopo #DynamoJuve ??? Mister #Pirlo alla prima in @ChampionsLeague ??… - forumJuventus : Chiesa post #DynamoJuve: 'Era un campo difficile, tre punti importanti. Le critiche ci stanno la Juve deve sempre a… - Enry_Cio : RT @GiovaAlbanese: Domani (ore 14) presentazione ufficiale di Federico #Chiesa 2??2?? #Juventus - jokslxm_ : RT @JuvMania: Domani alle 14 Federico #Chiesa sarà protagonista della conferenza di presentazione ????? #Juventus #LiveAhead -