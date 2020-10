Juventus, Bernardeschi ancora disastroso: Pirlo se lo spiega così (Di giovedì 29 ottobre 2020) Al minuto numero 83 di Juventus-Barcellona, Pirlo ha deciso di mandare in campo Federico Bernardeschi, che ha rilevato Adrien Rabiot. Bernardeschi si è posizionato sulla corsia di sinistra, il ruolo che Pirlo ha pensato per lui e dove ha sempre dichiarato di volerlo fare giocare. Il numero 33 ha avuto a disposizione 7 minuti per aiutare la sua squadra ma è finito con il regalare al Barça il rigore del 2-0 finale, dopo un goffo intervento da dietro su Ansu Fati. Pirlo ha tentato di spiegare il momento passato dal centrocampista di Carrara. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, cresce offerta Real Madrid per Dybala: proposti due calciatori in cambio LEGGI ANCHE: Juventus, Cristian Romero si è preso ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Al minuto numero 83 di-Barcellona,ha deciso di mandare in campo Federico, che ha rilevato Adrien Rabiot.si è posizionato sulla corsia di sinistra, il ruolo cheha pensato per lui e dove ha sempre dichiarato di volerlo fare giocare. Il numero 33 ha avuto a disposizione 7 minuti per aiutare la sua squadra ma è finito con il regalare al Barça il rigore del 2-0 finale, dopo un goffo intervento da dietro su Ansu Fati.ha tentato dire il momento passato dal centrocampista di Carrara. LEGGI ANCHE: Calciomercato, cresce offerta Real Madrid per Dybala: proposti due calciatori in cambio LEGGI ANCHE:, Cristian Romero si è preso ...

