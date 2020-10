Juventus-Barcellona, il duello Messi-Ronaldo anche sui social: “Vi portiamo il Goat al ritorno” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Curioso botta e risposta sui social tra Barcellona e Juventus dopo il match di ieri sera all’Allianz Stadium. L’oggetto della disputa non può che essere il duello tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo per il ruolo di “Goat” (Greatest of All Time). A far scattare la scintilla l’account Twitter dei blaugrana, che taggando il profilo bianconero posta una foto della Pulce e scrive: “Siamo contenti che abbiate potuto vedere il Goat sul vostro campo”. Non si fa però attendere la risposta juventina, che è ovviamente di ben altro avviso: “Probabilmente avete controllato nel dizionario sbagliato, vi porteremo il vero Goat al Camp Nou“. La sfida per il match di ritorno ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Curioso botta e risposta suitradopo il match di ieri sera all’Allianz Stadium. L’oggetto della disputa non può che essere iltra Leoe Cristianoper il ruolo di “” (Greatest of All Time). A far scattare la scintilla l’account Twitter dei blaugrana, che taggando il profilo bianconero posta una foto della Pulce e scrive: “Siamo contenti che abbiate potuto vedere ilsul vostro campo”. Non si fa però attendere la risposta juventina, che è ovviamente di ben altro avviso: “Probabilmente avete controllato nel dizionario sbagliato, vi porteremo il veroal Camp Nou“. La sfida per il match di ritorno ...

