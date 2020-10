Juventus-Barcellona, botta e risposta sui social: “Messi il più grande”, “Al Camp Nou portiamo quello giusto” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo il fischio finale di Juventus-Barcellona, match vinto dai blaugrana per 2-0 con le reti di Dembelé e Messi su rigore, la società catalana ha deciso di stuzzicare il club bianconero ribadendo chi fosse il miglior giocatore al mondo. Sopra la foto della Pulce, il Barcellona ha scritto: “Siamo contenti che tu abbia potuto vedere il miglior giocatore della storia sul tuo Campo, Juventus”. La risposta dei bianconeri non si è fatta attendere e dopo poco è arrivato il post dal profilo inglese della società: “‘Probabilmente l’hai cercato nel dizionario sbagliato. Ti porteremo quello giusto al Camp Nou’‘, chiaro il riferimento a Cristiano Ronaldo, che ieri sera non ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo il fischio finale di, match vinto dai blaugrana per 2-0 con le reti di Dembelé e Messi su rigore, la società catalana ha deciso di stuzzicare il club bianconero ribadendo chi fosse il miglior giocatore al mondo. Sopra la foto della Pulce, ilha scritto: “Siamo contenti che tu abbia potuto vedere il miglior giocatore della storia sul tuoo,”. Ladei bianconeri non si è fatta attendere e dopo poco è arrivato il post dal profilo inglese della società: “‘Probabilmente l’hai cercato nel dizionario sbagliato. Ti porteremogiusto alNou’‘, chiaro il riferimento a Cristiano Ronaldo, che ieri sera non ...

