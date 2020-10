Juventus, avvio in salita: che sfortuna con gli arbitri (Di giovedì 29 ottobre 2020) La partita di ieri sera contro il Barcellona ha evidenziato una Juventus in netta difficoltà. Un periodo nero per i bianconeri che non riescono più a trovare una vittoria. Ma si sa, quando sei in un loop negativo tutto appare come diretta conseguenza dell’evento precedente. I cinque gol consecutivi annullati a Morata ìper fuorigioco segnano un record negativo mai visto prima. La gestione di gara di ieri sera da parte dell’arbitro olandese Makkelie e dei suoi collaboratori è stata buona, tranne che per un errore nel finale. La mancanza in questione è stata il rigore fischiato nel finale su Ansu Fati. A velocità di gioco sembrava a tutti gli effetti calcio di rigore, ma vedendo i replay si evince chiaramente come il fallo fosse iniziato fuori area. Var che non è minimamente intervenuto in aiuto di Makkelie che ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) La partita di ieri sera contro il Barcellona ha evidenziato unain netta difficoltà. Un periodo nero per i bianconeri che non riescono più a trovare una vittoria. Ma si sa, quando sei in un loop negativo tutto appare come diretta conseguenza dell’evento precedente. I cinque gol consecutivi annullati a Morata ìper fuorigioco segnano un record negativo mai visto prima. La gestione di gara di ieri sera da parte dell’arbitro olandese Makkelie e dei suoi collaboratori è stata buona, tranne che per un errore nel finale. La mancanza in questione è stata il rigore fischiato nel finale su Ansu Fati. A velocità di gioco sembrava a tutti gli effetti calcio di rigore, ma vedendo i replay si evince chiaramente come il fallo fosse iniziato fuori area. Var che non è minimamente intervenuto in aiuto di Makkelie che ...

L'ex tecnico bianconero, esonerato pochi mesi fa dopo lo scudetto vinto e sostituito da Andrea Pirlo, si è finalmente accordato con Agnelli ...

La Juventus vive di buone intenzioni, Pirlo passeggia sul filo degli acrobati. Ha scelto Pep Guardiola come riferimento, ha alzato l’asticella al massimo del consentito. Nulla è perduto, però molto ...

