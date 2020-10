Juve-Barcellona 0-2: analisi e commento del match di Champions (Di giovedì 29 ottobre 2020) Non ci siamo. Primo tempo confuso, secondo tempo horror, un passivo troppo leggero merito solo della leziosità dei nostri avversari, al limite della provocazione. Al netto del valore assoluto dell’avversario (che comunque non se la sta passando benissimo), si tratta di un notevole passo indietro rispetto alle ultime uscite. Se prima ci lamentavamo del fatto che servisse lo “schiaffo” per svegliarci e indurre la reazione, oggi non sono bastate neanche le cannonate: mai pericolosi, mai incisivi, molli, senza idee. E voglio ben sperare che Ramsey avesse qualche problema fisico, altrimenti la sua esclusione anche a gara in corso a vantaggio di quel giocatore che faccio fatica a nominare è davvero inspiegabile. Nella partita di stasera, una delle peggiori Juventus degli ultimi anni. Sicuramente, in questo momento, nonostante quanto detto, ... Leggi su finoallajuve (Di giovedì 29 ottobre 2020) Non ci siamo. Primo tempo confuso, secondo tempo horror, un passivo troppo leggero merito solo della leziosità dei nostri avversari, al limite della provocazione. Al netto del valore assoluto dell’avversario (che comunque non se la sta passando benissimo), si tratta di un notevole passo indietro rispetto alle ultime uscite. Se prima ci lamentavamo del fatto che servisse lo “schiaffo” per svegliarci e indurre la reazione, oggi non sono bastate neanche le cannonate: mai pericolosi, mai incisivi, molli, senza idee. E voglio ben sperare che Ramsey avesse qualche problema fisico, altrimenti la sua esclusione anche a gara in corso a vantaggio di quel giocatore che faccio fatica a nominare è davvero inspiegabile. Nella partita di stasera, una delle peggiorintus degli ultimi anni. Sicuramente, in questo momento, nonostante quanto detto, ...

