Juve-Barça | che botta e risposta sui social | Al Camp Nou portiamo il vero Goat

ULTRAMICI : La juve chiede il 3-0 a tavolino!!! Il Bar Cellona doveva chiudere alle 18... @welikeduel #propagandalive - ilgiornale : I bianconeri devono crescere. Avvio catalano travolgente Dybala spento, 3 gol annullati a Morata. La Juve chiude in… - ULTRAMICI : La juve chiede il 3-0 a tavolino!!! Il Bar Cellona doveva chiudere alle 18... @welikeduel - ULTRAMICI : La juve chiede il 3-0 a tavolino!!! Il Bar Cellona doveva chiudere alle 18... Buongiorno ???? - Leonard51384793 : @trecchinese @SkySport GDS..Juve generosa ma il Bar¢a è altra cosa....Juve scarsa, se il Bar¢a ogni tanto tirasse in porta...goleada -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Barça

Liberoquotidiano.it

Andrea Pirlo non cerca alibi per la meritata sconfitta della sua Juventus col Barcellona, anche se le attenuanti non mancano. Vediamo cosa ha detto il tecnico della Juve a fine gara in conferenza ...Dopo la vittoria del Barcellona sulla Juventus, i catalani hanno esultato sui social con questo messaggio: «Siamo contenti che abbiate potuto vedere il GOAT sul vostro campo». Riferendosi alla ...