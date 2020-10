Juve, addio Sarri: il tecnico ha firmato la risoluzione (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sarri saluta definitivamente la Juventus: il tecnico, esonerato quest’estate, ha infatti firmato la risoluzione contrattuale. E ora occhio a una squadra di Serie A… Mentre l’avventura di Andrea Pirlo alla Juventus è appena iniziata – e chissà che non possa finire prima del previsto date le premesse -, è ufficialmente finita quella di Maurizio Sarri … L'articolo Juve, addio Sarri: il tecnico ha firmato la risoluzione proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020)saluta definitivamente lantus: il, esonerato quest’estate, ha infattila risoluzione contrattuale. E ora occhio a una squadra di Serie A… Mentre l’avventura di Andrea Pirlo allantus è appena iniziata – e chissà che non possa finire prima del previsto date le premesse -, è ufficialmente finita quella di Maurizio… L'articolo: ilhala risoluzione proviene da Inews.it.

Maurizio Sarri e la Juventus sono pronti a dirsi addio definitivamente. Secondo le ultime indiscrezioni di TMW infatti, l'ex allenatore ha risolto oggi il contratto che lo legava ai colori bianconeri ...

