(Di giovedì 29 ottobre 2020)è unmetraggio italianoda un gruppo di fan della saga giurassica prodotta da Steven Spielberg.è unmetraggio italiano fan made d'animazione ispirato alla saga creata da Steven Spielberg e tratto dal romanzo scritto da Michael Crichton negli anni Novanta. Il video, disponibile su YouTube, è stato ideato come un raccontorispetto al primo capitolo della saga che prossimamente tornerà sul grande schermo con il terzo capitolo della nuova trilogia,World: Dominion. Ilmetraggioè ...

GianlucaOdinson : Jurassic Park: Chronicle, il corto prequel realizzato dai fan italiani - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Jurassic Park: Chronicle, il corto prequel realizzato dai fan italiani - ZiROMELU : @alexistp_ @ClaudioR00 Fc jurassic park vogliono mettere su ahahag - moviestruckers : #JurassicParkChronicle: il corto fan made realizzato da @MonsterMovieIT - chanslixie : @westerlvnd ora capisco ... non ho mai visto jurassic park .... -

Ultime Notizie dalla rete : Jurassic Park

la Repubblica

Jurassic Park: Chronicle è un cortometraggio italiano fan made d'animazione ispirato alla saga creata da Steven Spielberg e tratto dal romanzo scritto da Michael Crichton negli anni Novanta. Il ...Nell'isola Rinca, che ne ospita circa un migliaio, il governo ha dato il via ai lavori per costruire un'attrazione multimilionaria, una specie di Jurassic Park con cui far ripartire il turismo. I ...