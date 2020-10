Joseph Pulitzer: unica passione, il giornalismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Firma di Joseph Pulizer photo credit: Wikipedia.orgJoseph Pulitzer nacque il 10 aprile 1847 a Makó, in Ungheria. Successivamente si stabilì nel Missouri, dove cominciò a lavorare per un quotidiano in lingua tedesca, il “Westliche Post“, del quale dopo solo 5 anni divenne direttore e proprietario. Pulitzer lo acquisto per la cifra di 2.700 dollari, contribuendo inoltre, col suo lavoro, ad aumentare il numero di lettori della testata. Nello stesso periodo si dedicò alla vita politica che sarà il suo principale campo di interesse. Nel 1869 al fianco del Partito Repubblicano intraprese una strenua lotta alla corruzione pubblica e privata. Col tempo Pulitzer si fece sempre più portavoce dei cittadini e della democrazia svelando le fitte trame di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Firma diPulizer photo credit: Wikipedia.orgnacque il 10 aprile 1847 a Makó, in Ungheria. Successivamente si stabilì nel Missouri, dove cominciò a lavorare per un quotidiano in lingua tedesca, il “Westliche Post“, del quale dopo solo 5 anni divenne direttore e proprietario.lo acquisto per la cifra di 2.700 dollari, contribuendo inoltre, col suo lavoro, ad aumentare il numero di lettori della testata. Nello stesso periodo si dedicò alla vita politica che sarà il suo principale campo di interesse. Nel 1869 al fianco del Partito Repubblicano intraprese una strenua lotta alla corruzione pubblica e privata. Col temposi fece sempre più portavoce dei cittadini e della democrazia svelando le fitte trame di ...

carmedandrea : RT @lastoriadioggi: #29ottobre 1911 muore a Charleston, in Carolina del Sud, Joseph Pulitzer, giornalista ed editore ungherese naturalizzat… - periodicodaily : Joseph Pulitzer, l'inventore del giornalismo d'avanguardia - Periodico Daily #29ottobre - smilypapiking : RT @lastoriadioggi: #29ottobre 1911 muore a Charleston, in Carolina del Sud, Joseph Pulitzer, giornalista ed editore ungherese naturalizzat… - lastoriadioggi : li utilizzò per fondare la Scuola di studi avanzati di giornalismo, tuttoggi una delle più prestigiose. Infine, Jos… - lastoriadioggi : #29ottobre 1911 muore a Charleston, in Carolina del Sud, Joseph Pulitzer, giornalista ed editore ungherese naturali… -

Ultime Notizie dalla rete : Joseph Pulitzer Joseph Pulitzer: unica passione, il giornalismo Metropolitan Magazine Italia Almanacco Del 29 Ottobre

Joseph Pulitzer: Pioniere dell’editoria della carta stampata, la sua fervida e lungimirante impresa dischiuse un nuovo orizzonte alla professione giornalistica. Nato a Makò, piccola città ...

Joseph Pulitzer, unica passione, il giornalismo

Joseph Pulitzer di origini ungheresi naturalizzato americano fu "il" giornalista che cambiò per sempre il modo di fare giornalismo ...

Joseph Pulitzer: Pioniere dell’editoria della carta stampata, la sua fervida e lungimirante impresa dischiuse un nuovo orizzonte alla professione giornalistica. Nato a Makò, piccola città ...Joseph Pulitzer di origini ungheresi naturalizzato americano fu "il" giornalista che cambiò per sempre il modo di fare giornalismo ...