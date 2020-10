Jennifer Lopez torna alla commedia (con Ryan Reynolds)

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Un nome è bastato perché la notizia di un film in produzione diventasse virale. Jennifer Lopez, che Deadline, in anteprima, ha dato come protagonista di Shotgun Wedding, è stata associata ad Armie Hammer, l’uomo del momento, di Rebecca e di un flirt (presunto) con Lily James. E tanto si è rivelato sufficiente perché i fan dell’uno e dell’altra si perdessero a parlare di una nuova ed esplosiva coppia.

L'attrice sarà protagonista, insieme ad Armie Hammer, di «Shotgun Wedding», nuovo film d'azione prodotto dal marito di Blake Lively. Al centro della trama, i dubbi e il matrimonio di una coppia, i cui ...Ci dispiace per tutte le altre, ma non ce n'è per nessuna. Quando si tratta di stile la regina incontrastata è lei, Jennifer Lopez, e dopo averla vista in questo look Dior non potrai far altro che dar ...