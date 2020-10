Jannik Sinner infortunato, perché si è ritirato a Vienna? Le condizioni dell’azzurro (Di giovedì 29 ottobre 2020) Oggi a Vienna, in Austria, nel torneo ATP 500 di tennis 2020, sul veloce indoor austriaco la wild card azzurra Jannik Sinner si è ritirata dopo pochi minuti del confronto contro il numero cinque del seeding, il russo Andrey Rublev, sul punteggio di 2-1 per il russo, per un problema ad un piede. Allo stato attuale delle cose, il calendario di Sinner prima della fine della stagione prevede la partecipazione al torneo ATP 250 di Sofia, che si disputerà nella settimana dal 9 al 15 novembre, ovvero tra l’ultimo Masters 1000 stagionale e le Finals, tornei a cui l’azzurro non prenderà parte, ma per la Bulgaria Sinner potrebbe farcela a recuperare. Dopo appena nove minuti Sinner ha alzato bandiera bianca appena dopo aver perso il servizio a trenta, ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Oggi a, in Austria, nel torneo ATP 500 di tennis 2020, sul veloce indoor austriaco la wild card azzurrasi è ritirata dopo pochi minuti del confronto contro il numero cinque del seeding, il russo Andrey Rublev, sul punteggio di 2-1 per il russo, per un problema ad un piede. Allo stato attuale delle cose, il calendario diprima della fine della stagione prevede la partecipazione al torneo ATP 250 di Sofia, che si disputerà nella settimana dal 9 al 15 novembre, ovvero tra l’ultimo Masters 1000 stagionale e le Finals, tornei a cui l’azzurro non prenderà parte, ma per la Bulgariapotrebbe farcela a recuperare. Dopo appena nove minutiha alzato bandiera bianca appena dopo aver perso il servizio a trenta, ...

